Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam fait partie des cinq premières destinations sélectionnées par les particuliers très fortunés (Ultra High Net Worth Individuals ou UHNWI) à Singapour pour leurs plans d’investissement immobilier, selon le Wealth Report 2023 publié par Knight Frank.



Avec sa croissance rapide, le Vietnam est considéré comme l’une des principales destinations d’investissement des particuliers très fortunés - qui ont un actif de plus de 30 millions de dollars - dans la région. Les villes et les zones côtières et rurales du Vietnam restent toujours à fort potentiel pour les investisseurs immobiliers.



Selon Alex Crane, directeur général de Knight Frank Vietnam, le marché immobilier vietnamien offre toujours des opportunités aux investisseurs.



S’exprimant lors d’un événement organisé en février par la Chambre de commerce du Canada (CanCham), Alex Crane a déclaré qu’il avait vu des opportunités dans le bouleversement des promoteurs immobiliers qui avait suivi les turbulences de 2022, malgré les difficultés du marché immobilier vietnamien et les vents contraires de l’économie mondiale.



Il reste optimiste quant à l’ensemble du secteur de la propriété industrielle au Vietnam, ajoutant que les investisseurs étrangers s’intéressaient au marché de l’immobilier commercial au Vietnam.



La plupart des investissements versés dans le secteur immobilier vietnamien sont des particuliers, dont des transactions accélérées par Knight Frank en 2022, a-t-il fait savoir. -VNA