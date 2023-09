Des délégués de la délégation du syndicat vietnamien du secteur de l'éducation et de la formation. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Une délégation du syndicat vietnamien du secteur de l'éducation et de la formation, dirigée par son président Nguyen Ngoc An, a participé à la 37e Convention du Conseil des enseignants de l'ASEAN et de la République de Corée (ACT 1), qui s'est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au 17 septembre.L'événement, sur le thème « Conduire l'avenir de l'éducation », a attiré environ 600 responsables de l'éducation et enseignants des pays de l'ASEAN et de la République de Corée.Il comprenait un séminaire, une session sur les rapports nationaux et quatre sessions sur le soutien à l'enseignement et à l'apprentissage grâce au développement actuel de l'éducation numérique, à l'expérience dans l'enseignement de la culture numérique et à l'autonomisation de la collaboration dans les classes de demain.La délégation vietnamienne a présenté un rapport national sur la combinaison de l'enseignement en présentiel et en ligne pour transmettre des connaissances aux apprenants à tous les niveaux, ainsi qu'un rapport thématique sur la formation aux compétences numériques dans les écoles à travers des exemples de conférences.Le chef de la délégation vietnamienne Nguyen Ngoc An a déclaré qu'ils avaient partagé leurs expériences, défis et opportunités lors des réformes éducatives.Dans le cadre de l'événement, la délégation vietnamienne a également participé à des activités d'échange et à des spectacles culturels et a présenté le café vietnamien à des amis internationaux. - VNA