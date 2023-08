Da Nang (VNA) – Les auditeurs vietnamiens, lao et cambodgiens se sont penchés lors de leur 10e conférence, organisée le 29 août dans le ville de Da Nang (Centre), sur la question du suivi des recommandations d'audit.

Lors dela conférence. Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture, l’auditeur général d’Etat du Vietnam Ngo Van Tuan a déclaré que l'Audit de l'État jouait un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de la gestion et de l'utilisation des finances et des actifs publics, ainsi que dans l'amélioration de la publicité, de la transparence, de la responsabilité et de la discipline dans la gestion et l'utilisation des finances et des actifs publics d'un pays.

Dans les activités d'audit, le suivi des recommandations d'audit est une très nécessaire, car le résultat de cette phase est l'une des mesures d'efficacité et reflète l'impact réel d'un audit, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que l'Audit d'État du Vietnam appréciait toujours l'importance de ce forum tripartite, affirmant qu'il s'agissait d'une opportunité pour les parties de partager leurs expériences dans le domaine de l'audit public, de renforcer leurs capacités professionnelles et de relever conjointement les défis et les préoccupations communes, améliorant ainsi la compréhension et la coopération mutuelles.

Lors de la réunion, les participants ont discuté de certaines questions la base juridique ainsi que les pratiques internationales liées au suivi et à la mise en œuvre des recommandations d'audit; les pratiques et les enseignements tirés de chaque pays en matière de suivi des recommandations d'audit; les défis et solutions pour améliorer la qualité du suivi de la mise en œuvre des recommandations d’audit.

Les parties sont également parvenues à un consensus sur la politique de coopération d'ici leur 11e conférenc et ont convenu du thème de l'événement qui se tiendra au Cambodge en 2025.

Un symposium thématique sur la réalisation de l'audit dans la nouvelle normalité s'est également tenu le même jour dans la ville de Da Nang, dans le cadre de cet événement.

Toujours dans l’après-midi du 29 août, le secrétaire du Comité du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, a reçu les délégations de haut rang de l'Audit d'État du Cambodge, du Laos et du Vietnam.



Selon Nguyen Van Quang, Da Nang a toujours accordé une grande attention au développement des relations de coopération avec les localités et les partenaires du Laos et du Cambodge.



Actuellement, la ville a signé des protocoles d'accord avec cinq provinces du sud du Laos, à savoir Savannakhet, Champasak, Salavan, Sékong et Attapeu, ainsi qu'avec la province cambodgienne de Battambang.



Elle a déployé de différents programmes de coopération avec ces localités dans des domaines des échanges de délégations, de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, des échanges culturels, des sports, de l'urbanisme et du développement économique. -VNA