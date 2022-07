Hanoi (VNA) – Un représentant d’Amazon a déclaré que le Vietnam est la communauté en ligne la plus dynamique de l’Asie du Sud-Est et présente de nombreux avantages lorsqu’il s’agit de faire des affaires sur Amazon.

Dans l'entreprise de commerce en ligne vietnamienne Ladaza. Photo: VNA

Auparavant, le coût moyen pour ouvrir une boutique physique aux États-Unis s’élevait à 1 million de dollars, mais maintenant, tout a changé grâce à l’émergence de plateformes de vente en ligne, en tête Amazon. Cela apporte non seulement des avantages aux vendeurs aux États-Unis, mais également à de nombreux autres pays, dont le Vietnam.



"Le commerce électronique transfrontalier est un niveau d’innovation supérieur. Il vous permet de vendre dans des pays où vous n’êtes jamais allé sans avoir à ouvrir un magasin physique", a déclaré Gijae Seong, PDG du programme d’exportation de commerce électronique d’Amazon en Vietnam (Amazon Global Selling), lors du talk-show The Next Power.



Selon Gijae Seong, directeur général d’Amazon Global Selling, les fabricants se concentrent sur le Vietnam, faisant du pays un centre de fabrication pour l’Asie du Sud-Est et est un pays manufacturier très important dans le monde.



Pendant la pandémie, le dirigeant d’Amazon a hautement apprécié le développement stable de l’économie, ainsi que les efforts du gouvernement pour soutenir les exportations, créant de bonnes conditions pour la participation d’un nombre croissant de vendeurs vietnamiens.



Selon les données d’Amazon Global Selling, les vendeurs vietnamiens font des affaires très efficaces, notamment dans les segments des appareils électroménagers, produits de cuisine, vêtements, produits de soins de santé ainsi que outils pour les réparations domiciliaires et les petits gadgets domestiques.



"Les produits vietnamiens sont respectueux de l’environnement, ont des designs uniques et sont différents de leurs homologues d’autres pays", a déclaré Gijae Seong. "J’espère qu’à l’avenir, il y aura plus de Vietnamiens qui pourront se lancer avec succès sur Amazon.com."

Selon Amazon Global Selling, en 12 mois (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021), près de 7,2 millions de produits de PME vietnamiennes ont été vendus aux clients d’Amazon dans le monde, en hausse de 34% en un an. Le nombre de PME vietnamiennes vendant via Amazon dans le monde a également dépassé les jalons de vente de 100.000 de dollars, 500.000 de dollars et 1 million de dollars, augmentant respectivement de plus de 18 %, 53 % et 40 % après seulement un an.

Amazon estime que les revenus du commerce électronique transfrontalier du Vietnam atteindront 11 milliards de dollars d’ici 2026. – CPV/VNA