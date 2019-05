Affiche de l'événement. Photo : vietnamtrailseries.com

Hanoï (VNA) - Près de 1.000 coureurs venus de 47 pays et territoires participeront au Vietnam Jungle Marathon 2019 le 25 mai dans la réserve naturelle de Pu Luong, province centrale de Thanh Hoa.

Organisée pour la troisième fois par Topas Travel, la course vise à encourager l'esprit sportif et à promouvoir le tourisme local. Les participants concourront sur des parcours de 10 km, 25 km, 42 km, 55 km et 70 km.

Miss Vietnam 1994, Nguyen Thu Thuy, sera engagée sur la distance de 25 km. Nguyen Tien Hung, champion du Vietnam Mountain Marathon 2018, participera aux 70 km avec des coureurs tels que les Japonais Hisashi Kitamura et Tomohiro Mizukoshi, l’Espagnol Ander Iza Rekakoetxea, le Français Julien Petit et l’Australien David Longo.

Contrairement au bourg de Sa Pa dans la province de Lao Cai et au district de Moc Chau dans la province de Son La, où sont organisées deux autres courses de Topas Travel (Vietnam Mountain Marathon et Vietnam Trail Marathon), Pu Luong demeure une localité peu fréquentée par les touristes.

Le comité d'organisation travaille depuis 2017 avec les habitants du village de Ban Hang et a aidé 30 familles à proposer des services de homestay (séjour chez l’habitant) pendant la compétition.

Topas Travel est en activité au Vietnam depuis les années 1990 dans le secteur du tourisme d'aventure. Son resort Topas Ecolodge figure dans la liste des 10 éco-hébergements les plus beaux du monde selon le National Geographic. –VNA