Des visiteurs étrangers s'intéressent à l'art de la calligraphie du Vietnam à la Foire internationale de Metz. Photo : VOV

Metz (VNA) – Le Vietnam est l’invité d’honneur de la Foire internationale de Metz, un événement annuel de cette ville de l'Est de France située dans le département de la Moselle, en Lorraine

Le préfet de la Moselle, Didier Martin, et le maire de Metz, Dominique Gros, et l’ambassadeur du Vietnam en France, Nguyen Thiep, ont coupé la bande d’inauguration du salon le 27 septembre.

Le stand vietnamien, composé de trois parties, présente aux visiteurs des aspects de la culture et de la gastronomie du pays, notamment trois lieux emblématiques des 3 régions du Vietnam: baie de Ha Long (Nord), vieille ville de Hoi An (Centre) et marchés flottants (Sud).

Selon Michel Coqué, directeur général du Comité d’organisation des événements de Metz et de ses environs, organisateur de cette foire, l’invitation faite au Vietnam d'être l’invité d’honneur est naturelle, du fait des liens économiques étroit entre le Vietnam et la France, des interférences culturelles entre les deux peuples.

En plus, l’ambassade du Vietnam en France souhaite via cette foire présenter la culture et le tourisme vietnamiens en Europe. Le Vietnam y a en effet de nombreuses opportunités pour présenter largement sa culture et ses produits non seulement aux Français mais aussi aux citoyens des pays européens frontaliers de la France.

Les visiteurs français et étrangers peuvent découvrir des traits culturels tels la calligraphie, le modelage du to he (petites figurines en pâte de riz gluant colorée), assisté à des projections de films vietnamiens, des représentations artistiques, et à une exposition de peintures… De beaux sites et des circuits touristiques marquants seront présentés, à quoi s'ajoute une table-ronde où des entreprises présenteront les opportunités d’affaires au Vietnam.

Avec 84 ans d’existence, la foire internationale de Metz constitue un grand événement économique et culturel. D'une durée de 11 jours, elle expose 1.500 labels de produits de France et du monde, sur 550 stands et une superficie de près de 5 hectares, et ce dans plus de 25 domaines allant des ustensiles ménagers, objets de décoration, produits artisanaux aux produits agricoles et agroalimentaires, cosmétiques, etc…

L’an dernier, la foire avait attiré 170.000 visiteurs.-VNA