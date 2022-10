Une usine automobile de Vinfast. Photo: VNA Une usine automobile de Vinfast. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en 10 derniers mois, le total des capitaux d'investissement à l'étranger du Vietnam a atteint 452 millions de dollars, soit près de 70% de la même période en 2021.Concernant les nouveaux investissements, 90 projets ont obtenu la licence avec un capital social total de plus de 390 millions de dollars, soit une augmentation de 1,8 fois par en glissement annuel. Cette hausse importante s’explique par la présence de 5 grands projets de la compagnie des solutions énergiques Vines aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, chacun d’environ 34,68 millions de dollars.Les investisseurs vietnamiens ont versé des fonds dans 14 secteurs. L'industrie manufacturière et de transformation a pris le premier rang avec 13 nouveaux projets et 3 ajustements de capital, avec un total de plus de 224 millions de dollars, représentant 49,6% du total des investissements vietnamiens à l’étranger. L'immobilier s'est classée deuxième avec un nouveau projet et un ajustement de capital, suivi de l'industrie minière, la vente en gros et au détail.Le Vietnam compte 1.594 projets à l'étranger, avec un capital d'investissement total de plus de 21,68 milliards de dollars. Les investissements du Vietnam se concentrent sur l'industrie minière (32,1%), l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture (15,9%). Les pays d’accueil importants sont le Laos, le Cambodge et le Venezuela. - VNA