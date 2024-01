Le Vietnam a investi plus de 420 millions de dollars à l'étranger en 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les investissements vietnamiens à l'étranger en 2023 comprenaient 124 projets nouvellement autorisés, pour un capital total de 282,7 millions de dollars, en baisse de 33,7% par rapport à l'année précédente.



Selon l’Office général des statistiques du ministère du Plan et de l’Investissement, outre le montant ci-dessus, 25 projets ont relevé leur capital initial de 138,2 millions de dollars au total, soit 1,3 fois plus qu'en 2022.



Ainsi, le total des investissements vietnamiens à l'étranger (nouveaux capitaux et investissements additionnels) a atteint 420,9 millions de dollars, soit une baisse annuelle de 21,2%.



L'Office général des statistiques a ajouté qu'en 2023, 26 pays et territoires avaient reçu des investissements du Vietnam et que le Canada avait été le plus grand bénéficiaire avec 150,3 millions de dollars, représentant 35,7% du total, devant Singapour (122,6 millions de dollars), le Laos (116,7 millions), Cuba (11,8 millions)…



Toujours selon l’Office général des statistiques, le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam jusqu’au 20 décembre 2023 a atteint près de 36,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 32,1% en rythme annuel. Les investissements directs étrangers (IDE) réalisés au Vietnam en 2023 sont estimés à 23,18 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 3,5%.



Concernant la capacité d’attirer des IDE en 2024, les experts estiment toujours que le Vietnam demeurera une destination attractive.-VNA