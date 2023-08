Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Agence de l'investissement étranger du ministère de l’Industrie et du Commerce, depuis le début de l’année jusqu’à la fin de ce mois-ci, le Vietnam a investi près de 416,34 millions de dollars à l'étranger, soit une hausse de 5,2% en glissement annuel.

Parmi eux, 79 projets ont obtenu de nouveaux certificats d’enregistrement d’investissement, totalisant près de 244,37 millions de dollars (équivalent à 70,8 % sur la même période) et il y a eu 18 projets ajustés ayant un capital d’investissement total augmenté de plus de 171,96 millions de dollars, soit 3,38 fois plus élevé que la même période.



Vingt-trois pays et territoires ont reçu des investissements vietnamiens. C’est le Canada qui en a reçu le plus, avec plus de 150,2 millions de dollars, suivi par Singapour, le Laos et Cuba.

Les Vietnamiens investissent dans 14 secteurs. C’est la vente en gros et au détail qui compte le plus de projets et de fonds (23 projets et 150 millions de dollars), suivie par l’information et la communication, l’électricité, l’agriculture, la sylviculture, l’aquaculture, les finances et les banques.

Au 20 août 2023, le Vietnam comptait 1.665 projets d’investissement à l’étranger en vigueur, pour un capital d’investissement total de près de 22,1 milliards de dollars. Dans lesquels se trouvent 141 projets d’entreprises à capitaux publics, totalisant un investissement total de près de 11,67 milliards de dollars et représentant 52,8 % du capital d’investissement total du pays.

Les investissements du Vietnam à l’étranger se concentrent sur l’industrie minière (31,5 %) et l’agriculture, la foresterie et la pêche (15,5 %).

Les pays recevant le plus d’investissements du Vietnam sont le Laos (24,7 %), le Cambodge (13,3 %) et le Venezuela (8,3 %). -VNA