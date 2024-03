Hanoï, 1er mars (VNA) - Les entreprises vietnamiennes ont investi plus de 25 millions de dollars dans 17 nouveaux projets à bord au cours des deux premiers mois de 2024, soit 21,7% du capital enregistré au cours de la même période de l'année dernière, selon le ministère du Plan et de l’Investissement.



Onze pays et territoires ont reçu des investissements vietnamiens, les États-Unis arrivant en tête (26,6 %), suivis de la Nouvelle-Zélande (23,5 %) et de l'Allemagne (21,5 %).



La capitale se concentre sur huit secteurs, principalement le commerce de gros et de détail (39,4 %), le secteur immobilier (21,5 %) et la construction (20 %).



Au cours de cette période, les investisseurs vietnamiens n’ont pas apporté d’ajustements à leurs projets existants.



Au 20 février, le Vietnam comptait 1.716 projets d'investissement valides à l'étranger, avec un capital combiné de plus de 22,1 milliards de dollars, principalement dans les secteurs minier, agricole, forestier et halieutique. Le Laos se classe au premier rang des pays et territoires recevant les investissements vietnamiens, représentant 24,8% du total, suivi du Cambodge (13,2%) et du Venezuela (8,3%). - VNA

