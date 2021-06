Hanoi (VNA) - Les entreprises vietnamiennes ont investi plus de 547 millions de dollars à l’étranger au premier semestre 2021, soit près de 2,5 fois plus élevé qu’à la même période l’an dernier, a rapporté l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Une usine de Masan High-Tech Materials à Sarnia, au Canada. Photo : Masan

Au cours de la période considérée, 24 nouveaux projets avec un capital social combiné de 143,8 millions de dollars ont reçu la licence d’investissement, ce qui équivaut à 77,6% du bilan de la même période de l’an dernier.



Plus de 403 millions de dollars ont été ajoutés à neuf projets existants au premier semestre. Ils comprenaient deux projets du groupe Vingroup et de sa branche automobile Vinfast qui ont été ajustés à la hausse de 300 millions de dollars et 32 millions de dollars respectivement aux États-Unis et en Allemagne.



Parmi les 12 domaines d’investissement, les entreprises vietnamiennes ont injecté 270,8 millions de dollars dans des projets scientifiques et technologiques, représentant près de la moitié du total. Le commerce de gros et de détail est arrivé en deuxième position avec 148,6 millions de dollars.



Les États-Unis ont été la première destination des investisseurs vietnamiens au cours de la période avec 302,8 millions de dollars, se taillant une part du lion de 55,4%.



Le Cambodge s’est classé deuxième avec 89,2 millions de dollars, suivi par le Canada et la France.



Jusqu’au 20 juin, le Vietnam comptait 1.420 projets à l’étranger valides totalisant 21,8 milliards de dollars, principalement dans l’industrie extractive (36,4% des stocks d’investissements vietnamiens à l’étranger) et de l’agroforesterie-pêche.



Le Laos a été le principal bénéficiaire des investissements vietnamiens à l’étranger, représentant 23,7% des stocks d’investissements vietnamiens à l’étranger, suivi par le Cambodge (13,1%) et la Russie (près de 13%). – VNA