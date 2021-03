L'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan. Photo: VNA



Genève (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1971-2021) et du 30e anniversaire du programme de coopération au développement entre la Suisse et le Vietnam, l'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan a accordé une interview à un reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Selon la diplomate vietnamienne, les relations d'amitié traditionnelles et de coopération entre les deux pays ne cessent de se développer en tous domaines, notamment dans la politique, la diplomatie, le commerce, l'investissement, la coopération au développement, l'éducation et la formation. Les deux parties échangent régulièrement des délégations et organisent des rencontres de haut rang.

Les deux pays se sont entraidés au sein des organisations internationales et forums multilatéraux tels que l'ONU, l'ASEAN, l'ASEM, etc.

Le commerce bilatéral a atteint plus de 3,6 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de plus de 200% par rapport à 2018. La Suisse est actuellement un partenaire de plus en plus important du Vietnam et celui-ci est le 4e partenaire commercial de la Suisse au sein de l'ASEAN.

Jusqu'en 2020, la Suisse comptait 152 projets d'investissement en vigueur au Vietnam cumulant un fonds enregistré de près de deux milliards de dollars, se classant 19e parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam et 6e parmi les investisseurs européens. Actuellement, 140 entreprises suisses spécialisées dans la construction, la fabrication, la transformation alimentaire, la technologie de l'information, l'industrie pharmaceutique, la distribution d'électricité, opèrent au Vietnam.

En outre, environ 150 étudiants vietnamiens sont en train de poursuivre un cursus en Suisse.

Évaluant la possibilité de la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA) dans le contexte d'épidémie de COVID-19, Le Linh Lan a déclaré que le Vietnam et quatre pays (Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein) ont participé à 16 séances de négociations sur l'accord de libre-échange.

Le Vietnam et la Suisse ont convenu d'accélérer le rythme de négociations pour signer cet accord en 2021, juste au moment où les deux célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

L'année 2021 est également une bonne occasion pour les deux parties de renforcer la coopération économique, d'approfondir les relations commerciales et d'investissement, de s'appuyer sur les énormes potentiels dans les relations bilatérales pour surmonter les difficultés et promouvoir la relance économique post-COVID-19. -VNA