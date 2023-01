Le nouveau modèle de passeport ordinaire du Vietnam, la couverture verte a été changée en violet-bleu. Photo: Pham Du

Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe 88e dans le classement des passeports les plus puissants au monde en 2023, soit quatre places de mieux qu'en 2022.

Selon la dernière version du Henley Passport Index, le Vietnam se classe au 88e rang sur la liste des 227 pays et territoires du monde en 2023. Les citoyens vietnamiens peuvent visiter 55 pays sans avoir besoin de demander un visa, ou simplement un visa électronique ou un visa à l'arrivée. Fin 2022, Henley a classé le Vietnam à la 92e place.

Le Japon a le passeport le plus puissant du monde. Les citoyens de ce pays peuvent en effet entrer dans 193 pays à travers le monde sans visa. Suivent la Corée du Sud et Singapour, avec 192 pays. Les 8 positions restantes dans le classement des 10 passeports les plus puissants sont: l'Allemagne, l'Espagne (190 pays ) ; Finlande, Italie, Luxembourg (189) ; Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (188) ; France, Irlande, Portugal, Angleterre (187); Belgique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, États-Unis, République tchèque (186) ; Australie, Canada, Grèce, Malte (185) ; Hongrie, Pologne (184) ; Lituanie, Slovaquie (183).

Les noms en bas du classement (de bas en haut) sont : l'Afghanistan classé 109e avec 27 pays sans visa ; L'Irak, 108e et 29 ; la Syrie, 30 ; le Pakistan, 32; le Yémen, 34 ; la Somalie, 35 ; le Népal, 38 et la Corée du Nord, 40.

Le Henley Passport Index est un classement du cabinet de conseil international en résidence et citoyenneté Henley & Partners, basé à Londres, en Angleterre. Des statistiques sont réalisées sur 199 passeports et 227 destinations mondiales, mises à jour chaque trimestre. L'évaluation est basée sur des données exclusives fournies par l'Association du transport aérien international (IATA) depuis 2006. Pour chaque destination sans visa, le passeport de ce pays se verra attribuer un point. - CPV/VNA