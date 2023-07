Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient d'approuver la Résolution 98/NQ-CP concernant l'allocation du budget central pour l'année 2023 au ministère de la Santé pour l'achat des vaccins en faveur du Programme élargi de vaccination.

Le gouvernement a confié au ministère de la Santé la tâche de guider les localités dans l'élaboration du plan, la détermination des besoins en vaccins par type de maladies, l'établissement de la structure des vaccins nécessaires et de la feuille de route de réception de chaque type de vaccin pour garantir le rythme de déploiement du programme.



Sur la base des plans et des besoins en vaccins du Programme élargi de vaccination en 2023 et les six premiers mois de 2024 établis par les comités populaires des villes et provinces du ressort central, le ministère de la Santé estime le budget nécessaire pour assurer la vaccination à grande échelle dans tout le pays en 2023 et l'envoie au ministère des Finances.

Le ministère des Finances sera chargé de rendre compte au Premier ministre, avant le 20 juillet 2023, sur la complémentation du fonds de réserve destiné à la feuille de route du ministère de la Santé pour l'exécution des missions y afférentes.

Le Programme élargi de vaccination est déployé au Vietnam depuis 1981. En 1985, ce programme a été renforcé et élargi à l'ensemble du pays. Et depuis 1993, le taux de vaccination des enfants de moins d’un an atteint plus de 90%. Le Vietnam figure parmi les pays ayant mis en œuvre avec succès le programme de vaccination en Asie du Sud-Est. -VNA