Hanoi (VNA) - La technologie numérique pourrait apporter plus de 74 milliards de dollars à l’économie vietnamienne d’ici 2030, soit l’équivalent de 27% du produit intérieur brut du pays en 2020, ont prédit les experts participant à la conférence «Le potentiel de l’économie numérique du Vietnam».

Lors de la conférence sur le potentiel de l’économie numérique du Vietnam, le 18 octobre. Photo : vneconomy.vn

Lors de l’événement, organisé par le Centre national d’innovation (NIC) dépendant du ministère du Plan et de l’Investissement et Google, le vice-ministre Trân Duy Dông a déclaré que pour de nombreux pays du monde, l’économie numérique est devenue une caractérisque et une tendance de développement importants.

Selon un rapport présenté lors de la conférence, l’économie numérique du Vietnam affiche la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est, juste après l’Indonésie. Le Vietnam a une excellente opportunité de développer ce secteur avec 70% des moins de 35 ans férus de technologie et 70% de la population utilisant des smartphones.

Le responsable a ajouté que face aux graves impacts causés par la pandémie de Covid-19, le Vietnam doit accélérer le développement d’une économie numérique basée sur la science, la technologie et l’innovation, afin d’améliorer sa productivité, son efficacité et sa compétitivité.

La transformation numérique est aujourd’hui un phénomène mondial et la priorité du gouvernement vietnamien. Photo : VNA

Pour sa part, l’économiste en chef de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Jacques Morisset, a recommandé au Vietnam de se concentrer sur trois priorités pour exploiter la transformation numérique : améliorer les compétences numériques des travailleurs, encourager les entreprises à innover, encourager l’innovation commerciale, et renforcer l’accès et la qualité de l’information

Le rapport a également montré que l’application numérique est également essentielle pour que le Vietnam puisse répondre à la crise du coronavirus et à se redresser pendant et l’épidémie. Les secteurs qui en bénéficieront le plus seraient la fabrication, l’agriculture et l’alimentation, ainsi que l’éducation et la formation. – VNA