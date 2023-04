Photo d'illustration : VNA Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'agence de recherche et d'analyse EIU de l' Economist Group (Royaume-Uni) vient d'annoncer le classement de l'environnement mondial des affaires au deuxième trimestre 2023, selon lequel, le Vietnam gagne le plus de places dans le classement de l’environnement des affaires.EIU propose de nombreuses catégories pour évaluer les activités de gestion économique au cours des 5 dernières années et les perspectives des 5 prochaines années des pays/régions, évaluant ainsi la qualité ou l'attractivité de l'environnement des affaires de 82 pays et économies.Les pays qui se sont le plus améliorés dans le classement de l'EIU au cours de l'année écoulée sont le Vietnam, la Thaïlande, la Belgique, la Suède, l'Inde et le Costa Rica. Le Vietnam est considéré comme ayant la plus grande motivation, en hausse de 12 places au classement , tandis que la Thaïlande gagne 10 places et l'Inde, 6 places.Dans le classement EIU 2023, Singapour a maintenu sa position de meilleur endroit au monde pour faire des affaires pour la 15e année consécutive et continuera d'être le meilleur endroit pour faire des affaires pendant les cinq prochaines années. Le Canada et le Danemark occupent ensemble la deuxième.Parmi les pays connaissant une baisse figurent la Chine, Bahreïn, le Chili et la Slovaquie. - VNA