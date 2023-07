Avec 470/475 des voix des députés présents (soit un taux de 95,14%), l’Assemblée nationale (AN) a adopté le 24 juin à Hanoï la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.