Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a adressé jeudi 28 janvier un message de félicitations à Luvsannamsrain Oyun-Erdene pour avoir été approuvé comme Premier ministre de la Mongolie par le Parlement du pays.

Le Premier ministre mongol Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Photo: Wikipedia/VNA

Le Vietnam et la Mongolie ont établi des relations diplomatiques le 17 novembre 1954. Au cours des 67 dernières années, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays se sont développées dans des domaines aussi divers que la politique, l’économie, l’éducation, la culture et les échanges populaires.Le Vietnam et la Mongolie ont coopéré étroitement dans les forums internationaux et régionaux dont ils sont membres, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité régionale et internationale. – VNA