Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong, a envoyé lundi 18 novembre un message de félicitations à Nandasena Gotabaya Rajapaksa pour son élection à la présidence du Sri Lanka.

Le président du Sri Lanka, Nandasena Gotabaya Rajapaksa (au centre) à la cérémonie d’assermentation dans la ville d’Anuradhapura, le 18 novembre. Photo: AFP/VNA

Le Vietnam et le Sri Lanka ont établi des relations diplomatiques en 1970. Le commerce bilatéral a connu un développement positif durant ces dernières années, atteignant 325,6 millions de dollars en 2016, contre 192 millions de dollars en 2015 et plus de 204,2 millions de dollars en 2014. Les deux pays visent un commerce bilatéral d’un milliard de dollars en 2020.Le Sri Lanka comptait fin 2016 15 projets d’investissement direct en vigueur au Vietnam avec 83,77 millions de dollars enregistrés, figurant à la 48e place parmi 110 pays et territoires investissant au Vietnam. – VNA