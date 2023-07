La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En réponse le 25 juillet à la question d'un journaliste demandant le point de vue du Vietnam sur les résultats des élections de la 7e Assemblée nationale du Cambodge, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :



En tant que pays voisin du Cambodge et membre de l'ASEAN, le Vietnam souhaite toujours au Cambodge la paix, la stabilité et le développement prospère et que l'amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge se développent de plus en plus, au profit des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.



Dans cet esprit, le Vietnam a félicité le Cambodge pour avoir organisé avec succès les élections de la 7e Assemblée nationale le 23 juillet 2023. - VNA