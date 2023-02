Hanoi (VNA) - "Surmontant les difficultés de la pandémie au cours de ces 3 dernières années, le Vietnam est devenu une partie indispensable de la chaîne d’approvisionnement mondiale des entreprises japonaises".

Nakajima Takeo, représentant en chef du bureau de la JETRO à Hanoi. Photo: Baodautu



C’est ce qu’a affirmé Nakajima Takeo, représentant en chef du bureau de l’Agence japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hanoi lors de la récente conférence de mise en œuvre du programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la résolution n°30-NQ/TW sur le développement du delta du fleuve Rouge et la promotion des investissements régionaux.

En décembre 2022, la JETRO a mené un sondage auprès de 3100 entreprises basées au Japon, selon lequel le Vietnam se classait au 4ème rang mondial en termes de destinations des entreprises exportatrices japonaises et au 2ème, après les États-Unis, en matière d’investissements étrangers du Japon.



"Cela témoigne du grand intérêt des entreprises japonaises pour le Vietnam", a déclaré Nakajima Takeo, "ce sont des données impressionnantes !".



La raison invoquée par Nakajima Takeo est que "les entreprises japonaises pensent que le marché vietnamien va se développer fortement et devenir une destination pour les entreprises et de nombreux partenaires commerciaux".



Dans un autre sondage mené auprès de 600 entreprises japonaises implantées au Vietnam, plus de 60 % ont déclaré vouloir développer leurs activités au cours des 2 prochaines années, "ce qui représente le pourcentage le plus élevé dans les pays de l’ASEAN", a-t-il ajouté.



Plus précisément, selon Nakajima Takeo, les sondages prouvent que les entreprises japonaises au Vietnam sont plus intéressées à former des chaînes à valeur ajoutée que des produits polyvalents.



"De plus en plus d’entreprises japonaises sont intéressées à investir dans le delta du fleuve Rouge pour les 5 à 10 prochaines années", a-t-il souligné. On peut citer, par exemple, des projets tels que l’expansion de la ville intelligente de Sumitomo et du parc industriel de Thang Long, l’énergie biomasse d’E-Rex et JFE Engineering, la construction d’une centrale électrique au GNL et les terminaux gaz de Marubeni et Tokyo, ou l’expansion de la fabrication de semi-conducteurs de Rorze…



"Yokowo, un fabricant mondial de produits électriques et électroniques, prévoit de construire à Hung Yên une usine de test de semi-conducteurs dotée d’équipements de pointe. AEON Group développera également activement davantage de points de vente dans le delta du fleuve Rouge".



Citant des informations du ministère japonais de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie et du programme "Projets de construction d’infrastructures de haute qualité à l’extérieur du Japon", Nakajima Takeo a déclaré que la Japonais Recotech travaillait avec Urenco et d’autres entreprises sur le recyclage des matières plastiques dans le Nord du Vietnam.



Les compagnies de construction Chodai et Maeda mettront en œuvre dans la province de Quang Ninh un projet de traitement des déchets médicaux et des déchets généraux. Pendant ce temps, Hitachi réalisera un projet de contrôle des pertes dans le système de transmission d’énergie pour réduire les émissions de CO2.



"Nous avons également été témoins de nombreux projets de coopération entre des startups vietnamiennes et des entreprises japonaises multinationales dans les domaines de la santé, des transports, de la finance, de la vente au détail et de l’éducation", a déclaré Nakajima Takeo, ajoutant que ces projets de nouvelle génération draineront davantage de technologies japonaises avancées au Vietnam, contribuant ainsi à ajouter de la valeur à l’économie de manière durable.



"Nous sommes vraiment ravis de voir que le Vietnam devient de plus en plus un partenaire commercial fiable du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de l’Europe et des États-Unis", a souligné le représentant de la JETRO.



Dans le contexte où l’année 2023 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Nakajima Takeo a souhaité que la "JETRO continue à soutenir les progrès de développement du Vietnam, dans le delta du fleuve Rouge en particulier". – CPV/VNA