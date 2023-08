Hanoi (VNA) – Des experts internationaux ont partagé leurs expériences en matière de gestion de la dette publique et ont formulé des recommandations au Vietnam lors d’un séminaire de consultation organisé jeudi 17 août à Hanoi.

Vue du séminaire de consultation, à Hanoi, le 17 août. Photo : ministère des Finances

Ces recommandations devraient aider le ministère des Finances à achever sa revue à mi-parcours du plan quinquennal d’emprunt et de remboursement de la dette publique pour la période 2021-2025.Le séminaire a été organisé par le ministère en coordination avec la Banque mondiale et le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO).Les représentants des ministères, des agences et des localités ont également partagé leurs points de vue sur la mobilisation et l’utilisation des prêts au cours de la période.Selon le chef du Département de la gestion de la dette et des finances extérieures du ministère des Finances, Truong Hung Long, le Vietnam est devenu un pays à revenu intermédiaire, ce qui signifie que les prêts d’aide publique au développement (APD) au pays seront progressivement interrompus dans les temps à venir.La proportion de prêts concessionnels et de prêts aux conditions du marché augmentera, entraînant une augmentation des coûts d’emprunt, en particulier dans le contexte où les taux d’intérêt mondiaux restent élevés, a-t-il poursuivi.Truong Hung Long a souligné les réalisations exceptionnelles que le Vietnam a enregistrées dans la gestion de la dette publique au cours des dernières années, affirmant que la sécurité de la dette publique a été maintenue dans la limite approuvée par l’Assemblée nationale.Grâce à ces efforts, Moody’s et S&P, les deux agences internationales de notation, ont relevé les notes du Vietnam, tandis que Fitch a maintenu ses notes l’année dernière, a noté le responsable.L’économiste en chef de la Banque mondiale au Vietnam, Andrea Coppola, a salué les réformes du Vietnam en matière de gestion de la dette publique en termes de cadre juridique et de gestion institutionnelle.Le Vietnam aura besoin de plus d’investissements avec le statut de revenu intermédiaire et le statut de revenu supérieur à l’avenir, a-t-il souligné, exhortant le pays à atteindre une croissance plus élevée.Cependant, ce n’est pas facile car le changement climatique pose de nombreux défis au Vietnam, et dans ce contexte, le pays devrait réformer davantage sa gestion de la dette, a-t-il déclaré.Le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures a déclaré qu’en mettant en œuvre la résolution n°23/2021/QH15 de l’Assemblée nationale sur le plan financier national et l’emprunt et le remboursement de la dette publique pour la période 2021-2025, les objectifs fixés l’Assemblée nationale ont tous été atteints, le total des prêts du gouvernement atteignant environ 1,37 billiards de dôngs (57,4 milliards de dollars). – VNA