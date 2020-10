Nguyen Nguyen Van Binh, chef de la Commission centrale de l’économie (droite) et le directeur général de la Société de financement du développement international des États-Unis ( DFC ), Adam Boehler. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam tient en haute estime le partenaire intégral avec les États-Unis et salue les entreprises américaines venir investir sur son sol, a déclaré Nguyen Van Binh, chef de la Commission centrale de l’économie.

En recevant le 26 octobre le directeur général de la Société de financement du développement international des États-Unis (DFC), Adam Boehler, Nguyen Van Binh a exprimé la volonté d’accueillir les investissements américains, notamment dans les secteurs où les États-Unis ont des atouts tels que l’énergie, l’infrastructure de haute qualité, les équipements médicaux, la technologie biologique.

Il a affirmé la position constante du Vietnam de maintenir et de valoriser ses efforts visant à promouvoir une balance commerciale égale entre les deux pays.

Le Vietnam s’engage à promouvoir les relations bilatérales en général et la coopération entre les deux pays dans le commerce en particulier, sur la base des principes de l’égalité, de l’intérêt mutuel et d’être partenaire fiable des États-Unis, a-t-il souligné.

Nguyen Van Binh a demandé à la DFC et la Banque d'Import-Export américaine (Exim Bank) de promouvoir leur rôle dans l’accélération des activités commerciales et d’investissement entre les deux pays, soulignant qu’édifier et consolider la confiance était l’un des facteurs les plus importants sur la base desquels les deux pays continuent de resserrer leur partenariat intégral pour l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région.

De son côté, Adam Boehler a affirmé que le Vietnam était un partenaire important des États-Unis dans la région.

Soulignant l’engagement des États-Unis de promouvoir les relations d’amitié et le partenariat intégral avec le Vietnam, le directeur général de la DFC a affirmé continuer d’encourager les investissements privés américains et ceux de la DFC dans les projets d’infrastructures et d’énergie importants au Vietnam dans l’avenir.

Il a exprimé le souhait d’intensifier la coopération bilatérale pour traiter des questions liées à la balance commerciale des deux pays. -VNA