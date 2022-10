Hanoi (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a envoyé un message de condoléances à son homologue indien Draupadi Murmu suite à l’effondrement d’un pont dans l’État de Gurajat un jour plus tôt qui a fait de nombreux morts.

Des secouristes mènent des opérations de recherche après l'effondrement d'un pont sur la rivière Machchhu à Morbi, en Inde, le 31 octobre 2022. Photo: AFP/VNA

Le même jour, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a également présenté ses condoléances à son homologue indien Narendra Modi.



Le bilan est monté lundi 31 octobre à 134 morts, dont de nombreux enfants, alors que la police a arrêté neuf personnes dans le cadre d’une enquête criminelle sur l’un des accidents les plus meurtriers du pays au cours des 10 dernières années, a rapporté Reuters.



Des images prises juste avant le drame montraient un groupe de jeunes hommes prenant des photos tandis que d’autres tentaient de faire basculer le pont suspendu d’un côté à l’autre, avant de tomber dans la rivière en contrebas alors que les câbles qui le soutenaient ont cédé. La plupart des victimes se sont noyées.



Le pont sur la rivière Machchhu, situé à Morbi, à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Ahmedabad, la principale ville du Gujarat, venait de rouvrir au public après des mois de travaux.



Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, se trouvaient sur l’édifice quand il a cédé, laissant craindre un bilan bien plus lourd alors que les opérations de recherche se poursuivent. – VNA