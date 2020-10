Hanoi (VNA) – Selon le rapport sur les opportunités commerciales publié le 13 octobre par la Standard Chartered Bank, les entreprises vietnamiennes devraient augmenter leurs exportations annuelles vers l’Inde de 633 millions de dollars.

Nombre de produits phares vietnamiens sont prisés sur le marché indien. Source : congthuong.vn

D’un autre côté, les exportations indiennes au Vietnam pourraient augmenter de 475 millions de dollars supplémentaires par an.Avec ce potentiel, le commerce bilatéral devrait croître de 1,1 milliard de dollars par an.Dans le contexte de la reprise des marchés après l’épidémie de COVID-19, le rapport indique que le commerce mondial est un facteur extrêmement important pour promouvoir la croissance et la prospérité tout en soulignant la plus grande chance de croissance dans certains secteurs.La croissance des exportations du secteur de la vente au détail et en gros du Vietnam vers l’Inde sera la plus prometteuse, avec 87 millions de dollars.Les autres secteurs du Vietnam qui offrent de nombreuses opportunités commerciales avec l’Inde comprennent les services de transport et de logistique, le coton, les services administratifs et les services de soutien aux entreprises,…L’Inde est actuellement l’un des 10 premiers partenaires commerciaux du Vietnam qui est son 4e partenaire commercial au sein de l’ASEAN.Avec les changements dans les chaînes d’approvisionnement après l’épidémie de Covid-19, les activités commerciales entre les deux pays pourraient jouer un rôle croissant pour les entreprises internationales. – CPV/VNA