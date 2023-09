Des durians. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural est en train d’achever les procédures pour exporter des durians vers l’Inde, a fait savoir sa cheffe adjointe, Nguyên Thi Thu Huong.



Le durian frais vietnamien est actuellement exporté vers 24 marchés et le durian congelé vers 23. Au cours des huit premiers mois de 2023, le Vietnam a exporté 300.000 tonnes de durians frais, a indiqué Nguyên Thi Thu Huong.



Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, pendant les huit premiers mois de l’année, les exportations de fruits et légumes ont rapporté 3,45 milliards de dollars, dont plus de 1,2 milliard de dollars en provenance des expéditions de durians.



Actuellement, le durian vietnamien est exporté principalement vers la Chine. Le durian devrait continuer à établir des records d'exportation, car les investissements augmentent dans les zones de culture de haute qualité au service des exportations vers la Chine et de nombreux autres marchés exigeants. -VNA