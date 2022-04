Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le commerce entre le Vietnam et l'Inde a augmenté rapidement, passant de 200 millions de dollars en 2000 à plus de 13 milliards en 2021.



C’est ce qu’a déclaré Le Hoang Tai, directeur adjoint du Département de la promotion du commerce lors d'une récente conférence en ligne sur la promotion du commerce et la coopération commerciale entre le Vietnam et l'Inde en 2022.



Au premier trimestre, les exportations vietnamiennes vers l'Inde ont atteint 1,92 milliard de dollars, en hausse de 12,6% en un an. Les importations nationales en provenance de l'Inde se sont chiffrées à 2,05 milliards de dollars. L'objectif cette année est un commerce bilatéral de 15 milliards de dollars.



Selon T.K. Pandey, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie des importateurs indiens, le flux de marchandises exportées vers le marché indien a considérablement augmenté ces dernières années. Par conséquent, pour contrôler la qualité des marchandises et assurer l'équité du marché, le gouvernement indien a publié les règles douanières (gestion des règles d'origine dans le cadre de l'ALE-CAROTAR en 2020).



Ce sont des contenus auxquels les entreprises doivent porter une attention particulière lorsqu'elles négocient avec ce marché. CAROTAR 2020 exige des exportateurs de respecter les critères d'origine prescrits, dont celles relatives au taux d’externalisation et de localisation des produits dans le pays exportateur qui doivent être de 35% au moins. - CPV/VNA

