Photo d'illustration: VNA

Le Partenariat économique global régional (RCEP) a été signé le 15 novembre 2020, par 10 pays membres de l'ASEAN et 5 pays partenaires que sont l'Australie, la Chine, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2022.En 2021, les exportations du Vietnam vers ce marché ont atteint 132,32 milliards d’USD, en hausse d'environ 16% en un an, et ses importations 238,5 milliards d'USD ( 28%).La balance commerciale avec les marchés du bloc penche en faveur du Vietnam, avec un déficit commercial d'environ 106 milliards d’USD l'année dernière. Les biens importés sont principalement des machines-outils et des matières premières destinés à la production, l'exportation et la consommation intérieure.Selon les prévisions de la Banque mondiale, grâce au RCEP, le Vietnam sera le pays avec la plus forte croissance du commerce et des revenus parmi les membres de l'accord. Cependant, le Vietnam est également confronté à de nombreux défis tels que l'important déficit commercial de ce bloc (en particulier Chine, république de Corée et ASEAN), et la l'exportation confrontée à des recours commerciaux et à d'autres barrières techniques.Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce, jusqu'à présent, le Vietnam a subi 93 mesures correctives commerciales examinées par les membres du RCEP, affectant des secteurs tels que sidérurgique, fibres textiles, bois… D'autre part, le Vietnam a lancé des procédures d'enquête sur 23 affaires de recours commerciaux contre des pays du RCEP, principalement dans les industries des métaux, des fibres textiles, des édulcorants… - CPV/VNA