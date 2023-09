Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a exporté un volume record de près de 6 millions de tonnes de riz au cours des huit premiers mois de cette année, en hausse de 20% sur un an, selon le Département général des douanes du Vietnam.

Les grands importateurs de riz vietnamien entre janvier et août étaient les Philippines, la Chine, l'Indonésie et le Ghana, avec une multiplication par plus de 15 sur certains marchés par rapport à la même période de l’an dernier.

Pour le reste de l'année, le Vietnam devrait connaître une augmentation de ses exportations de riz grâce à un grand nombre de commandes provenant de nombreux nouveaux marchés. Cependant, les exportateurs s’inquiètent d’une pénurie de matières premières en raison de cette hausse de la demande mondiale.

Selon les économistes, la hausse se fera sentir à la fois sur les prix nationaux et mondiaux du riz. Bien que le Vietnam soit l'un des principaux exportateurs de riz, le pays devrait prêter attention à relever les défis actuels et à long terme, notamment ceux liés à la sécurité alimentaire et à la promotion des avantages du secteur rizicole.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Hoang Trung, le Vietnam entretient chaque année 7,1 millions d'hectares de riziculture avec une production de 43 à 43,5 millions de tonnes. La zone rizicole s'étendra à mesure que les conditions seront bonnes pour les prix sur le marché, a-t-il déclaré.

Il a souligné la nécessité de favoriser les liens entre les entreprises et les agriculteurs pour former des chaînes de production et construire des zones matérielles, garantissant la production et la vente. -VNA