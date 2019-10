Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a assisté à une cérémonie organisée mardi matin à Hanoï pour annoncer l'exportation du premier lot de produits laitiers du Vietnam vers la Chine, en vertu du protocole signé le 26 avril 2019 par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des Douanes de la Chine.

Cet événement est particulièrement important pour le secteur agricole vietnamien en général et la production laitière en particulier, témoignant des efforts pour exporter des produits agricoles de haute qualité vers les marchés potentiels, notamment la Chine.

Lors de la cérémonie, la société par actions du lait TH a signé un contrat avec Wuxi Jinqiao International Food City Co Ldt concernant l’exportation du premier lot de produits laitiers vers la Chine.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a apprécié les efforts des entreprises du secteur laitier du Vietnam en général et de la société TH en particulier dans la mise en oeuvre dudit protocole.

L'événement apporte une grande opportunité au secteur de l'élevage de vaches laitières, de la production et de la transformation du lait au Vietnam, en termes d’accès au marché chinois, mais aussi d’autres pays potentiels comme le Japon, le Canada, l'Australie, les États-Unis, la Thaïlande, etc. En 2018, la Chine a importé pour près de 10 milliards de dollars du lait et des produits laitiers.

L'Administration générale des Douanes de la Chine a annoncé l'autorisation de l'importation de produits laitiers vietnamiens le 16 octobre 2019.

Les produits laitiers vietnamiens exportés vers le marché chinois doivent satisfaire aux exigences en matière de laboratoires d'essais, concrètement la Loi sur la sécurité alimentaire et la Loi sur la quarantaine des animaux et des plantes de Chine; le protocole entre les deux pays et les réglementations sur la surveillance, les tests, la quarantaine des produits laitiers importés et exportés.

Le Vietnam vise à porter ses exportations de lait vers la Chine de 120 millions de dollars à 300 millions de dollars en 2020. -VNA