Photo: Mekongasean

Hanoi (VNA) - Selon les données du Département des matériaux de construction du ministère de la Construction, cours des trois premiers trimestres de l'année, environ 72,93 millions de tonnes de ciment ont été vendues, soit une baisse de 10% par rapport à la même période en 2021. Alors que la consommation intérieure a atteint 47,31 millions de tonnes, 5%, les exportations ont diminué d'environ 28%, atteignant 24,71 millions de tonnes.Concernant le marché, selon le Département général des douanes, la Chine arrive actuellement en tête avec 7,6 millions de tonnes de clinker et de ciment, d'une valeur de 316 millions d’USD. Le Bangladesh se classe deuxième avec 2,4 millions de tonnes et 100 millions d’USD.Selon l'Association vietnamienne du ciment, depuis mai, les exportations vers la plupart des principaux marchés ont chuté, notamment au Bangladesh, à Taïwan, en Malaisie, en Chine, aux Philippines…Selon les experts, à l'heure actuelle, la Chine est toujours un grand marché pour les produits cimentiers, représentant environ 50% du total. Dans le contexte où ce pays limite l'ouverture de ses frontières dans le cadre de sa politique "Zéro Covid", les exportations devraient encore rencontrer des difficultés.En outre, les cimenteries sont confrontées à de nombreuses difficultés dans le contexte de prix élevés des matières premières, en particulier du charbon, qui représentent plus de 60% des coûts de production, les obligeant à ajuster leurs plans de production.- CPV/VNA