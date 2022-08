Hanoi (VNA) – Dans la première quinzaine d'août, les exportations nationales de textile-habillement ont atteint 1,8 milliard de dollars, portant le total de janvier au 15 août à 24,076 milliards de dollars, soit une hausse de 22,7% en un an.

Le Vietnam vise plus de 45 milliards de dollars d'exportations de textile-habillement en 2022. Photo: Congly



Dans la première quinzaine d'août, les exportations nationales de textile-habillement ont atteint 1,8 milliard de dollars, portant le total de janvier au 15 août à 24,076 milliards de dollars ( 22,7%). Les États-Unis restent le premier débouché, avec 11,14 milliards de dollars au cours de ces 7 premiers mois.Il s’agit de l'un des produits d'exportation affichant le taux de croissance le plus élevé depuis le début de l'année.Une croissance a été observée dans les principaux marchés d'exportation. En 7 mois, les États-Unis ont conservé leur trône avec 11,14 milliards de dollars, 21,3%. Viennent ensuite l'UE avec 2,58 milliards de dollars, 36,2%; le Japon, 2,06 milliards, 11,9%; la Corée du Sud, 1,68 milliards, 12,9%...Selon le Département général des douanes, la filière connaît d'autres produits d'exportation importants avec les fibres textiles atteignant 3,24 milliards de dollars, les tissus pour rideaux et tissus techniques, 562 milliards, chiffres cumulés jusqu’au 15 août 2022.Le textile-habillement est actuellement le secteur affichant le quatrième plus grand chiffre d'affaires à l'export, après les téléphones et accessoires ; les ordinateurs, produits électroniques et composants; les machines- outils et pièces de rechange.Cependant, selon les prévisions de BIDV Securities Company (BSC), à la fin de l'année, les exportations de textile-habillement seront confrontées à de nombreux défis, aussi le taux de croissance pourrait-il ralentir par rapport à début 2022. – CPV/VNA