Hanoi (VNA) - Les exportations vietnamiennes de caoutchouc en juin ont augmenté de 58,4% en volume et de 56,1% en valeur par rapport à mai, à 122.750 tonnes et 174,45 millions de dollars, selon le Département général des douanes.

Les exportations nationales de caoutchouc en forte croissance depuis janvier. Source: Internet



Sur les 6 premiers mois, les exportations nationales de caoutchouc ont atteint 614.300 tonnes pour 841,83 millions de dollars, soit un bond respectif de 8,9% en volume et de 2,6% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.



La Chine reste le premier débouché, représentant 64,3% des expéditions, soit 387.100 tonnes et 523,9 millions de dollars, respectivement en hausse de 6,56% en volume et de 0,77% en valeur. Elle est suivie de l’Union européenne, absorbant 7,4% des exportations et de l’Asie du Sud-Est, 4,8%.



Si les exportations de caoutchouc vers la Chine ont eu tendance à baisser par rapport à la même période de l’an dernier, celles vers l’Inde, la République de Corée et la Malaisie ont augmenté.



Par rapport à l’an dernier à la même période, le marché d’exportation du caoutchouc en 2019 voit l’émergence de nouveaux marchés tels que le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pérou avec respectivement 3.900, 3.400 et 793 tonnes.



Il s’agit du fruit d’une stratégie de la filière visant à diversifier ses marchés d’exportation et à réduire sa dépendance de quelques marchés pour faire face à d’évenuelles fluctuations des cours du caoutchouc. – VNA