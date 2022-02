Hanoi(VNA) – Le Vietnam et Singapour ont rendu public un communiqué de presse conjoint sur le renforcement du partenariat stratégique et de la coopération pour le redressement lors de la visite d’État du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc à Singapour du 24 au 26 février 2022.

La présidente de la République de Singapour, Halimah Yacob, et le président de la République socialiste du Vietnam Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

À l’invitation de son excellence Halimah Yacob, présidente de la République de Singapour, son excellence Nguyên Xuân Phuc, président de la République socialiste du Vietnam, et madame Trân Nguyêt Thu ont effectué une visite d’État à Singapour du 24 au 26 février 2022.

La visite d’État du président Nguyên Xuân Phuc démontre le fort engagement mutuel à renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Singapour et à travailler en étroite collaboration pour se soutenir mutuellement afin de se redresser ensemble du Covid-19.

Au cours de la visite, le président Nguyên Xuân Phuc a reçu une cérémonie de bienvenue et a eu une entrevue avec la présidente Halimah Yacob qui a également organisé un banquet d’État en l’honneur du président Nguyên Xuân Phuc. Le président Nguyên Xuân Phuc a eu des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre Lee Hsien Loong et le président du Parlement Tan Chuan-Jin, a participé au Dialogue des entreprises Singapour-Vietnam et a rencontré des chefs d’entreprise singapouriens.

Le président Nguyên Xuân Phuc rencontrera également le ministre senior et ministre de la Coordination de la Sécurité nationale Teo Chee Hean et le ministre senior émérite Goh Chok Tong, visitera la ferme solaire flottante Sembcorp Tengeh et déposera une gerbe au monument commémoratif du Président Hô Chi Minh. A cette occasion, les responsables de plusieurs ministères et provinces vietnamiens qui ont accompagné le président Nguyên Xuân Phuc lors de sa visite d’Etat ont également eu des entretiens séparés avec leurs homologues.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Lee Hsien Loong ont été témoins de l’échange d’une série d’accords bilatéraux, y compris le (a) renouvellement de l’Accord de coopération en matière de défense ; b) Protocole d’accord de coopération économique et commerciale entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie; c) Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Information et de la Communications et le ministère singapourien de la Communication et de l’Information sur la coopération dans le domaine de l’économie numérique ; d) Protocole d’accord sur le programme de coopération pour la période 2022-2024 entre le Front de la Patrie du Vietnam et l’Association du peuple ; et e) Plan de travail pour la mise en œuvre de la coopération en matière de propriété intellectuelle, conformément au mémorandum de coopération bilatérale. En marge de la visite d’État, 28 protocoles d’accord commerciaux ont été signés entre les provinces et les entreprises vietnamiennes avec leurs homologues.

Renforcement du partenariat stratégique Singapour-Vietnam

La présidente Halimah Yacob et le président Nguyên Xuân Phuc se sont félicités des excellents progrès réalisés dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour. Les dirigeants ont réaffirmé la relation bilatérale solide et substantielle et ont passé en revue la coopération multiforme dans des domaines tels que le commerce et l’investissement, la défense, l’éducation, la finance, les transports, le commerce agricole, la propriété intellectuelle, l’assistance technique et les relations populaires. Ils ont également pris note des engagements de haut niveau de l’année dernière, notamment la rencontre du Premier ministre Lee Hsien Loong avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en avril 2021.

Les deux parties se sont engagées à approfondir davantage les relations politiques et économiques en maintenant des engagements réguliers de haut niveau et en renforçant les mécanismes de coopération bilatéraux existants tels que la réunion ministérielle sur la connectivité, qui a tenu sa 15e réunion le 12 novembre 2021.

Les dirigeants se sont félicités de l’Accord de coopération économique et commerciale le protocole d’accord de coopération en matière d’économie numérique, qui encouragerait la coopération dans de nouveaux domaines, notamment la connectivité de la chaîne d’approvisionnement régionale et mondiale, l’économie numérique, le commerce agricole, et capitaliserait sur le rôle de Singapour en tant que plaque tournante régionale pour la connectivité et le développement économiques régionaux. Reconnaissant les complémentarités des deux économies, les dirigeants ont convenu de tirer parti des accords commerciaux communs pour renforcer les liens économiques bilatéraux.

Les dirigeants ont noté avec satisfaction le fort développement de la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement malgré les perturbations provoquées par l’épidémie de Covid-19. Notamment, Singapour est la plus grande source d’investissements étrangers du Vietnamdepuis 2020. Singapour est le deuxième investisseur étranger cumulé du Vietnam et son plus grand investisseur dans l’ASEAN, avec un capital social total de 66 milliards de dollars à compter jusqu’en janvier 2022. Les deux parties ont salué le 25e anniversaire du premier des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) et ont apprécié les VSIP pour renforcer la coopération et l’expansion à grande échelle au Vietnam vers des parcs verts, de haute technologie et innovants, et des contributions notables à son développement.

La présidente Halimah Yacob et le président Nguyên Xuân Phuc ont réaffirmé la coopération bilatérale de longue date dans le développement des ressources humaines et se sont félicités du jalon important du Programme de coopération de Singapour qui a atteint plus de 20.000 fonctionnaires vietnamiens.

Ils se sont félicités de la signature de l’Accord sur le Programme de visites d’étude et le Programme de formation des cadres supérieurs du Parti communiste du Vietnam (PCV) (2021-2023), qui a été renouvelé pour son quatrième cycle en juin 2021. Les deux parties ont souligné le 20e anniversaire de la création du Centre de formation Vietnam-Singapour, qui a été transformé en Centre de coopération Vietnam-Singapour à Hanoi en 2018. Les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération en matière d’éducation, notamment en établissant davantage de partenariats scolaires et de coopération et d’échanges dans le domaine de la technologie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat au niveau de l’enseignement supérieur.

Les dirigeants ont reconnu les bons progrès de la coopération en matière de défense et de sécurité et se sont félicités du renouvellement de l’Accord de coopération bilatérale en matière de défense, qui ouvrirait la voie à des dialogues réguliers, à des échanges entre militaires, à l’éducation et à la formation, à la coopération en matière de médecine militaire, de renseignement militaire, de lutte contre le terrorisme, de recherche et de sauvetage, d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

Les deux parties ont souligné l’importance de la coopération dans la lutte contre les crimes transnationaux tels que le terrorisme, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, les crimes économiques et les cybercrimes. Les deux parties ont convenu d’accélérer les efforts pour conclure un protocole d’accord sur la coopération en matière de cybersécurité.

Les dirigeants ont convenu de renforcer les liens populaires, notamment dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l’éducation et du tourisme. Ils se sont félicités de la signature de la Lettre d’intention entre l’Association d’amitié Vietnam-Singapour et la Fondation internationale de Singapour et de la signature d’un Protocole d’accord entre l’Association d’amitié Vietnam-Singapour et la Fédération manufacturière de Singapour sur la promotion des échanges populaires et de la coopération entrepreneuriale entre les deux peuples ; et attend avec intérêt l’intensification de l’activité interculturelle, notamment par la reprise progressive du tourisme et l’expansion des échanges dans le domaine de l’enseignement et de la recherche.

Développements régionaux et internationaux

Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les principaux développements régionaux et internationaux. Ils ont souligné l’importance de renforcer la centralité et l’unité de l’ASEAN, d’approfondir l’intégration économique régionale, notamment par la transformation numérique, et de défendre le multilatéralisme fondé sur des règles pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Ils se sont engagés à poursuivre en permanence une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, en particulier au sein de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN.

Les dirigeants ont réitéré la position constante de l’ASEAN sur la mer de Chine méridionale/Mer Orientale et réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans et au-dessus de la mer de Chine méridionale/Mer Orientale, et du règlement pacifique des différends sans recourir à la menace ou à l’usage de la force, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qui a un caractère universel et définit le cadre juridique dans lequel doivent être menées toutes les activités dans les océans et les mers.

Ils ont souligné l’importance de la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale/Mer Orientale (DOC) dans son intégralité, et de mener des négociations de fond en vue de la conclusion d’un Code de conduite efficace et substantiel en mer de Chine méridionale/Mer Orientale (COC) conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982. Ils ont souligné la nécessité de maintenir et de promouvoir un environnement propice aux négociations du COC. Ils ont exprimé leur soutien à des activités significatives pour célébrer le 20e anniversaire du DOC en conjonction avec le 40e anniversaire de la CNUDM de 1982 en 2022.

Les dirigeants se sont dits profondément préoccupés par la situation au Myanmar, notamment par l’absence de progrès dans la mise en œuvre du Consensus en cinq points de l’ASEAN. Les deux parties ont appelé le Myanmar à mettre pleinement en œuvre le Consensus en cinq points, notamment en facilitant la visite de l’envoyé spécial de l’ASEAN au Myanmar pour rencontrer toutes les parties concernées. Les dirigeants ont également réaffirmé la Déclaration du président du Sommet des dirigeants de l’ASEAN à Jakarta le 24 avril 2021.

Les dirigeants ont également appelé le Myanmar à s’abstenir à des actions qui seraient contraires à une éventuelle réconciliation nationale au Myanmar. Singapour et le Vietnam restent déterminés à soutenir les efforts de l’ASEAN pour améliorer la situation humanitaire au Myanmar. Tout en réaffirmant le principe de non-ingérence de l’ASEAN, les dirigeants ont exprimé leur soutien au rôle actif de l’ASEAN pour aider le Myanmar, partie intégrante de la famille de l’ASEAN, à surmonter la crise actuelle et à revenir à la normale. Les dirigeants ont également réaffirmé les décisions des 38e et 39e Sommets de l’ASEAN et des réunions connexes sur la situation au Myanmar.

Redressement commun et sortie plus fort du Covid-19

La présidente Halimah Yacob et le président Nguyên Xuân Phuc ont discuté de l’impact de l’épidémie de Covid-19 en cours sur les deux pays, ont réitéré l’importance d’un accès équitable à des vaccins et des traitements sûrs et efficaces contre le Covid-19, et se sont félicités de l’approvisionnement mutuel en fournitures et en équipements médicaux entre Singapour et le Vietnam depuis le début de l’épidémie.

Les deux parties ont reconnu l’importance d’une coopération plus étroite pour permettre aux deux pays de se redresser ensemble et de sortir plus forts de l’épidémie, vers une reprise solide, inclusive et durable.

Les deux parties ont également souligné l’importance de maintenir leur partenariat tourné vers l’avenir et ambitieux en élargissant la coopération dans de nouveaux domaines d’intérêt mutuel tels que l’économie numérique et l’économie verte - y compris les énergies renouvelables, le commerce du carbone et les services y afférents, les technologies à faible émission de carbone et la finance verte. Les deux dirigeants ont également soutenu le rôle d’Infrastructure Asia dans la facilitation de projets d’infrastructures durables au Vietnam.

Rétablissement de la sécurité des voyages

Ils ont salué les progrès réalisés par le groupe de travail bilatéral sur la santé publique et les mesures aux frontières liées au Covid-19, qui a été formé l’année dernière. Cela comprend l’accord des deux parties sur la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination, ce qui facilitera la reprise sûre et rapide des voyages commerciaux réguliers entre les deux pays.

Intensification de la coopération dans l’économie numérique

Reconnaissant l’importance de la transformation numérique et de l’industrie 4.0, les deux parties se sont félicitées de la signature du Protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’économie numérique. Le Protocole d’accord opérationnalisera le groupe de travail conjoint pour mettre en œuvre des collaborations concrètes dans le domaine de l’économie numérique, dans le but de favoriser la connectivité et l’interopérabilité numériques bilatérales et régionales. Une telle collaboration soutiendra la croissance des entreprises numériques et les investissements dans l’innovation et la technologie, et améliorera l’accès mutuel au marché élargi de l’ASEAN et au-delà.

Amélioration de la connectivité de la chaîne d’approvisionnement

Pour renforcer la résilience économique mutuelle, les deux parties ont exprimé leur engagement à assurer la connectivité et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Les dirigeants ont convenu de l’importance de créer un environnement favorable aux entreprises et se sont félicités de la poursuite de la coopération mutuellement bénéfique, notamment dans le développement des infrastructures et la logistique intelligente. En outre, pour faciliter l’accès aux marchés dans les deux pays et dans la région, les deux parties travaillent en étroite collaboration pour mieux aider les entreprises et l’écosystème de l’innovation à tirer parti de leurs biens intangibles et de leur propriété intellectuelle pour stimuler l’innovation et la croissance économique.

À cet égard, les deux dirigeants se sont félicités de la signature du nouveau Plan de travail bilatéral de mise en œuvre sur la coopération en matière de propriété intellectuelle, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles discussions pour finaliser les détails du lancement proposé d’un programme pilote de Recherche et d’Examen collaboratifs (CS&E). Ce programme pilote améliorera davantage la connectivité et facilitera l’entrée de produits et de services innovants dans les deux pays.

Construction d’une économie verte

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de faire progresser la protection de l’environnement, l’action climatique et le développement durable pour assurer le bien-être de leur population et de la planète. Compte tenu des impératifs de l’action climatique tels que soulignés par la COP26, le Vietnam a salué l’intérêt de Singapour pour soutenir sa transition énergétique en cours, y compris les investissements dans les technologies énergétiques à faible émission de carbone telles que les systèmes de stockage d’énergie (ESS). Le Vietnam s’est également félicité de l’intérêt de Singapour pour le développement de sources d’énergie renouvelables dans le pays, en vue d’exporter une partie de l’électricité vers Singapour à plus long terme. Cela peut soutenir la décarbonisation des réseaux électriques au Vietnam et à Singapour, conformément aux intérêts régionaux plus larges en matière de décarbonisation.

Plus généralement, les deux parties ont également salué une coopération bilatérale et régionale plus étroite pour répondre aux défis transfrontaliers tels que la pollution par la brume, la qualité de l’eau et le changement climatique, et saisir les opportunités grâce à l’économie circulaire et au développement à faible émission de carbone.

Conclusion

Les deux parties ont salué le développement solide et substantiel du partenariat stratégique entre les deux pays et ont convenu de renforcer et de pérenniser la coopération avant les anniversaires clés en 2023 : le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique.

Le président Nguyên Xuân Phuc et madame Trân Nguyêt Thu ont exprimé leur appréciation pour la chaleureuse hospitalité et les excellentes dispositions accordées à la délégation vietnamienne, et ont invité la présidente Halimah Yacob et monsieur Mohamed Abdullah Alhabshee à effectuer une visite d’État au Vietnam à un moment mutuellement convenu, que la présidente Halimah a gracieusement accepté. – VNA