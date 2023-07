Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a travaillé le 6 juillet à Hanoï avec le ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng.



Lors de la séance de travail, le ministre Dao Ngoc Dung a suggéré que Singapour renforce sa coopération et partage ses expériences sur les programmes d'amélioration et de reconversion des compétences professionnelle, et de renforcement des capacités numériques de la main-d'œuvre.



Il a également proposé de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays pour promouvoir le transfert de technologies et la formation de techniques modernes pour les travailleurs vietnamiens.



Il a en outre suggéré à Singapour de créer des conditions favorables pour que les étudiants vietnamiens participent aux programmes de jobs étudiants pendant les vacances, de continuer à soutenir le Vietnam dans des domaines tels que la sécurité et la santé au travail, de renforcer le soutien mutuel dans les mécanismes de coopération multilatérale et les accords de libre-échange dont les deux pays sont membres.



"C'est l'occasion pour les deux parties de convenir de leurs points de vue et de préparer une rencontre de haut niveau des dirigeants des deux pays à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour", a déclaré Dao Ngoc Dung.



De son côté, Tan See Leng a apprécié les compétences et la créativité des travailleurs vietnamiens hautement qualifiés, affirmant sa volonté de coopérer et de partager des expériences dans le domaine de l'innovation.



Tout à fait d'accord avec les propositions du ministre Dao Ngoc Dung, le ministre Tan See Leng a affirmé que Singapour souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel.-VNA