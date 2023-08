L'ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay Duong Quoc Thanh. Photo : VNA



Buenos Aires (VNA)- A l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Uruguay (11 août 1993), l'ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay Duong Quoc Thanh a accordé une interview au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Buenos Aires.

Selon l'ambassadeur, au cours de ces 30 dernières années, les relations d'amitié et de coopération Vietnam-Uruguay se sont activement développées dans les domaines de la politique, de la diplomatie et du commerce. Les deux parties maintiennent des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux ainsi que d'importants mécanismes de coopération. Ils entretiennent également des contacts bilatéraux lors des conférences en marge de l'ONU ou du Forum de coopération pour l'Asie de l'Est et l'Amérique latine (FEALAC).





La deuxième réunion du Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Uruguay s'est tenue virtuellement le 21 octobre 2021. Photo : VNA



En plus, les deux pays continuent de promouvoir la coopération et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux. L'Uruguay souhaite le soutien du Vietnam pour rejoindre l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), et soutient toujours le Vietnam dans son processus de négociation d'un accord de libre-échange (ALE) avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR).



Pour développer davantage les relations bilatérales, le Vietnam et l'Uruguay doivent continuer à échanger des délégations de haut niveau à travers les chaînes du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, des organisations sociopolitiques et des échanges entre les peuples.



En 2023, les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques avec comme point d'orgue une visite de haut niveau d'une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam conduite par son président Vuong Dinh Hue en avril dernier. Dans le cadre de cette visite, les dirigeants uruguayens ont proposé d'ouvrir prochainement une ambassade du Vietnam en Uruguay afin de porter la relation de coopération bilatérale à une nouvelle hauteur.

Commentant le potentiel de coopération entre les deux pays, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a déclaré que la coopération économique était un pilier important et un point positif de ces relations. Les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays sont passés de 27 millions de dollars en 2007 à 190 millions en 2022. Les deux pays ont encore d'importants potentiels de coopération dans des domaines tels que l'élevage et l'industrie de transformation des produits agricoles, aquatiques, les biotechnologies génétiques, les variétés de riz, la technologie de production de purificateurs d'eau et les technologies de l'information...

En 2023, les deux parties continueront de promouvoir des mesures visant à faciliter l'accès des marchandises du Vietnam en Uruguay et vice versa. Elles doivent diversifier la structure de leurs produits d'importation et d'exportation dans le but d'augmenter sans cesse la valeur du commerce bilatéral, de créer les meilleures conditions permettant à leurs entreprises de coopérer et d'accéder aux marchés de l'autre.

En 2023, les deux parties continueront de promouvoir des mesures visant à faciliter l'accès des marchandises du Vietnam en Uruguay et vice versa. Elles doivent diversifier la structure de leurs produits d'importation et d'exportation dans le but d'augmenter sans cesse la valeur du commerce bilatéral, de créer les meilleures conditions permettant à leurs entreprises de coopérer et d'accéder aux marchés de l'autre. –VNA