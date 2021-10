Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La deuxième réunion du Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Uruguay s'est tenue virtuellement le 21 octobre, sous la co-présidence du vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai et de la vice-ministre uruguayenne des Affaires étrangères Carolina Ache Batlle.

Lors de la réunion, les deux parties ont échangé des points de vue sur la coopération entre le Vietnam et l'Uruguay dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des finances, de l'agriculture, des sciences et technologies. En parallèle, elles ont fait le point sur les résultats obtenus depuis la première réunion du Comité tenue en octobre 2018 à Montevideo, capitale de l’Uruguay, discuté et proposé des contenus de travail à mettre en œuvre dans les temps à venir pour promouvoir la coopération bilatérale.

En ce qui concerne la coopération commerciale, le Vietnam et l’Uruguay ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir la coopération dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, de diversifier la structure des produits d'import-export, de multiplier les activités de promotion et de connexion commerciales, de soutenir la communauté d’affaires dans sa recherche d'opportunités d'affaires.

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux en 2020 a atteint 70,76 millions de dollars, en baisse de 6,89 % par rapport à 2019.

S’agissant la coopération agricole, les parties se félicitent de l'établissement de contacts directs pour continuer à échanger sur les questions techniques dans le processus d'autorisation de produits agricoles potentiels sur leurs marchés respectifs.

Par ailleurs, de nombreux nouveaux contenus de coopération ont été avancés tels que la coopération dans la sécurité alimentaire, les douanes, les sciences et technologies, les logiciels, l'exploitation et la transformation de bois...

A l'issue de la réunion, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et la vice-ministre uruguayenne des Affaires étrangères Carolina Ache Batlle ont signé le procès-verbal de cette 2e réunion du Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement Vietnam-Uruguay.-VNA