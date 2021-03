L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyên Hông Thach (gauche), présente les lettres de créances au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo: VNA

Kiev (VNA) – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé à l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyên Hông Thach, sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans divers secteurs, en particulier la production de vaccins, le commerce et la culture.

En recevant le diplomate vietnamien venu lui présenter ses lettres de créances, jeudi 4 mars à Kiev, le président ukrainien s’est réjoui du développement heureux des relations d’amitié et de coopération entre l’Ukraine et le Vietnam.



Le chef de l’Etat ukrainien a remercié le Vietnam d’avoir donné à son pays des fournitures médicales pour la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Il a hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans l’œuvre de Dôi moi (Renouveau), le développement économique, l’intégration régionale et internationale et l’amélioration du bien-être de ses citoyens.



Volodymyr Zelensky a exprimé l’espoir que l’ambassadeur du Vietnam aurait un mandat couronné de succès et apporterait une grande contribution au développement des liens d’amitié entre les deux gouvernements et les deux pays.



Le dirigeant ukraine a adressé l’invitation au secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyên Phu Trong, à se rendre en Ukraine en août 2021, à l'occasion du 30 anniversaire de la Fête de l'indépendance du pays européen.



De son côté, l’ambassadeur Nguyên Hông Thach a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec l’Ukraine et souhaitait développer fortement les liens bilatéraux à tous les niveaux.



Il a exprimé son souhait que le président, les ministères et les secteurs ukrainiens créent des conditions et un environnement propice pour la communauté des Vietnamiens vivant, travaillant ou étudiant dans le pays européen.



A cette occasion, le diplomate vietnamien a transmis une invitation du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyên Phu Trong, au président ukrainien et à son épouse pour effectuer une visite au Vietnam. –VNA