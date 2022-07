Hanoi (VNA) – Le commerce des produits agricoles entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam devrait croître davantage en 2022 grâce à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), a-t-on appris d’un forum de commerce des produits agricole Vietnam-UE organisé lundi 11 juillet à Hanoi.

Vue du forum de commerce des produits agricole Vietnam-UE à Hanoi, le 11 juillet. Photo: VNA





Outre les exportations phares comme le riz vietnamien qui bénéficie des droits de douane ramenés à zéro, un accès aux produits de thé et de café vietnamiens et à une variété d’épices et de fruits tropicaux s’élargit pour les consommateurs européens, de la même manière que les produits alimentaires européens sûrs et de haute qualité pour les consommateurs vietnamiens.

"Le Vietnam est devenu un partenaire important de l’UE en Asie du Sud-Est après l’entrée en vigueur de l’EVFTA en 2020", a déclaré le Commissaire européen à l’agriculture Janusz Wojciechowski, en visite au Vietnam du 10 au 14 juillet avec une délégation commerciale de 50 représentants de haut niveau du secteur agricole européen.

"Ma visite avec une délégation commerciale composée de représentants du secteur agricole de l’UE contribuera à tirer parti des avantages de nouvelles opportunités commerciales et permettra la présentation des normes de qualité élevée et durables de la production agroalimentaire de l’UE dans l’intérêt des consommateurs vietnamiens de plus en plus exigeants", a-t-il souligné.

S’adressant au forum, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tiên a affirmé que le Vietnam considère toujours l’UE comme un partenaire de premier plan, un grand client traditionnel et potentiel des produits agricoles vietnamiens, notamment après l’entrée en vigueur de l’EVFPA.

Délégués au forum de commerce des produits agricole Vietnam-UE à Hanoi, le 11 juillet. Photo: VNA



"Le Vietnam veut attirer des projets d’IDE dans l’agriculture du savoir, l’agriculture écologique et la formation de ressources humaines de haute qualité pour former des clusters de zones spécialisées de transformation des produits agricoles et aquatiques, et diversifier les produits à haute valeur commerciale sur la base du développement des infrastructures, du commerce et de la logistique au service de la chaîne de valeur agricole", a-t-il déclaré.

Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) Pham Tân Công, l’UE est actuellement le 3e marché d’exportation agricole avec un chiffre d’affaires d’environ 5,5 milliards de dollars par an, soit 15% de la valeur totale des exportations agricoles du Vietnam, mais ne représente que 4% des importations agricoles de l’UE en 2021.

Le responsable a espéré que l’UE aidera le Vietnam à formuler des politiques et des modèles de développement agricole vert, moderne et efficient ; à soutenir le pays dans le développement des infrastructures, des ressources humaines, et le transfert de technologie, et la construction des normes techniques proches des normes internationales. – VNA