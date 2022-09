Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Indonésie, l’auditeur général adjoint de l’Audit d’Etat du Vietnam, Doan Anh Tho, a eu le 27 septembre une séance de travail avec la présidente de l’Agence de contrôle des finances d’Indonésie (BPK), Isma Yantun.



Lors de la séance de travail, Doan Anh Tho a émis le souhait que sur la base du protocole d’accord signé en novembre 2017, les deux parties encouragent davantage les activités de coopération bilatérale sur des questions d'intérêt commun telles que l'audit environnemental, l'application des technologies de l'information dans les activités d'audit, l'audit anti-corruption… La partie vietnamienne a également déclaré souhaiter envoyer des auditeurs en Indonésie pour étudier des expériences professionnelles de BPK.



Lors du colloque conjoint entre l’Audit d’Etat du Vietnam (SAV) et BPK organisé le même jour, des représentants vietnamiens et indonésiens ont partagé des connaissances et expériences liées à l’audit de la réponse au COVID-19, discuté du rôle du contrôle suprême dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que de l’amélioration de l’efficacité de l’audit.



SAV et BPK ont établi une relation de coopération en 1999. Les deux parties ont signé des protocoles d'accord en 2011 et en 2017.-VNA