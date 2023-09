Jakarta, 4 septembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 4 septembre à Jakarta le président indonésien Joko Widodo, en marge du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président indonésien Joko Widodo. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement positif du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie depuis leur rencontre à Labuan Bajo en mai dernier.



Ils ont affirmé que les deux pays intensifieraient les échanges de délégations à tous les niveaux dans les temps à venir, fixant des jalons pour le 10e anniversaire du partenariat stratégique en 2023 et en se tournant vers le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du Jour de l'Indépendance de l'Indonésie en 2025.



Les deux parties ont convenu de valoriser efficacement les mécanismes de coopération bilatérale et de se coordonner pour bien mettre en œuvre les accords signés, notamment en mettant en vigueur prochainement le document signé sur la coopération maritime, créant ainsi une dynamique pour élever le partenariat stratégique à un nouveau niveau, vers un partenariat stratégique intégral à court terme dans l’avenir.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux pays maintiennent leurs relations commerciales de manière plus équilibrée, en s'efforçant d'augmenter les revenus commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars d'ici 2028, et a suggéré que les deux gouvernements encouragent les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements, en particulier dans ces nouveaux domaines comme l’économie numérique, l’économie verte, la transition énergétique et le développement de l’écosystème des véhicules électriques.



Il a également appelé l'Indonésie à mettre fin à l'application de mesures protectionnistes contre les produits vietnamiens, facilitant ainsi l'accès des produits agricoles et des produits Halal originaires du Vietnam au marché indonésien.



Les deux pays devraient coopérer dans de nouvelles chaînes d'approvisionnement stratégiques et renforcer leur coopération dans les domaines qui intéressent les deux parties, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre vietnamien a suggéré à l'Indonésie de reconnaître les efforts du Vietnam pour surveiller les opérations des bateaux de pêche et minimiser les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées (INN).

Le Président indonésien Joko Widodo a salué la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 43e Sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes en Indonésie.

Il a remercié et hautement apprécié le soutien et l'assistance active du Vietnam à la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023.



Le président Joko Widodo a invité les entreprises vietnamiennes, dont VinFast, à investir en Indonésie et à promouvoir la coopération dans le développement de l'écosystème des énergies renouvelables et des véhicules électriques.



Il a suggéré que les deux pays renforcent la coopération maritime et la coopération en matière de pêche durable et signent bientôt un protocole d'accord sur la coopération en matière de pêche.



Abordant des questions régionales et internationales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait et travaillait en étroite collaboration avec l'Indonésie pour assurer le succès du 43e Sommet de l'ASEAN et de l'Année de la présidence de l'ASEAN 2023, contribuant ainsi au renforcement de la solidarité, de l'unité et de la centralité de l'ASEAN et au maintien de la paix et de la stabilité, de la coopération etdu développement commun dans la région.



Concernant la question en Mer Orientale, les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien au maintien de la solidarité de l'ASEAN et des principes convenus sur la question en Mer Orientale, en particulier la finalisation rapide d'un Code de conduite efficace en Mer Orientale (COC) entre l'ASEAN et la Chine, conformément aux droits internationaux et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les invitations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et du président Vo Van Thuong au président Joko Widodo à se rendre prochainement au Vietnam. Le président Joko Widodo a accepté les invitations avec plaisir. - VNA