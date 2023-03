Jakarta (VNA) – Le président de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne (KADIN) et président du Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN 2023 (ASEAN-BAC 2023), Arsjad Rasjid, a exhorté l’Indonésie et le Vietnam à renforcer davantage leurs relations commerciales et d’investissement.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite) recevant le président de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne, Arsjad Rasjid, le 14 mars 2023. Photo : VNA

S’entretenant avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’issue de sa visite de travail du 13 au 14 mars au Vietnam, le responsable a mis en avant l’ancienneté des relations très étroites datant de l’époque de feu les présidents indonésien Sukarno et vietnamien Hô Chi Minh. Le président de la KADIN a déclaré que de plus en plus d’entreprises indonésiennes souhaitent accroître leurs investissements au Vietnam et vice versa, les entreprises vietnamiennes souhaitaient également étendre leur présence en Indonésie. Du côté indonésien, de grandes entreprises telles que Ciputra (immobilier) et Japfa (élevage) ont beaucoup investi sur le marché vietnamien. Mais Arsjad Rasjid a souligné que la partie indonésienne souhaite que ces activités se renforcent davantage, en particulier lorsque les deux pays veulent atteindre l’objectif d’augmenter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2028, contre environ 13 milliards de dollars en 2022.