Photo: congthuong.vn

Bangkok (VNA) – Le Vietnam et l'Inde sont les marchés les plus prometteurs pour les investissements à long terme, car ils réagissent bien aux défis et aux incertitudes mondiaux grâce à leurs économies à croissance rapide, a estimé la société de management d’investissement Krungthai Asset Management (KTAM).

KTAM a commencé à voir des signes de reprise économique dans les pays à fort potentiel de croissance. Parmi eux, l'Inde et le Vietnam sont des marchés de plus en plus attractifs pour les investisseurs.

Selon Chavinda Hanratanakool, directrice générale de KTAM, le Vietnam est une destination d'investissement attrayante en raison de sa forte croissance économique et de son inflation relativement faible, malgré la récente forte baisse du marché boursier.

De telles conditions présentent une opportunité d'investissement, a-t-elle souligné. -VNA