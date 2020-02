Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Cao Quoc Hung (gauche) et son homologue indien Anup Wadhawan. Photo: Vietnam

Hanoï (VNA) - Récemment, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Cao Quoc Hung a travaillé en Inde avec son homologue indien Anup Wadhawan, pour stimuler la coopération commerciale bilatérale et discuter des mesures visant à dégager les difficultés dans les activités d'import-export des produits agricoles et aquatiques du Vietnam en raison de l'épidémie de COVID-19.

En 2019, le chiffre d'affaires à l'import-export entre les deux pays ont atteint 11,3 milliards de dollars. Cependant, ces résultats ne correspondent pas au potentiel des deux pays.

A cette occasion, le vice-ministre Cao Quoc Hung a présenté la qualité, les atouts et la compétitivité des produits agricoles, aquatiques et des fruits du Vietnam, notamment le fruit du dragon et le pangasius. En raison de l'épidémie en Chine, la consommation de ces produits est confrontée à de nombreuses difficultés. Il a proposé au ministère indien de l'Industrie et du Commerce de présenter ces produits aux entreprises comme aux consommateurs indiens.

Cao Quoc Hung l'a informé des résultats des séances de travail avec la Chambre de commerce et d'industrie des importateurs indiens et le Conseil de promotion du commerce et des chaînes de supermarchés d'Inde. Les entreprises indiennes ont apprécié la qualité des fruits vietnamiens et souhaité édifier le label pour le fruit du dragon au marché indien.

Concernant le secteur du textile et des chaussures, le Vietnam est en train de rencontrer des difficultés en raison du manque de matière premières. Le vice-ministre vietnamien a suggéré le soutien de la partie indienne.

Pour sa part, Anup Wadhawan est tombé d'accord avec les propositions de son homologue vietnamien. Il a déclaré que le Vietnam pouvait stimuler l'exportation de plusieurs produits vers l'Inde.

En outre, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les produits agricoles et aquatiques, le textile, les chaussures, etc. -VNA