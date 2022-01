Hanoi (VNA) – Les dirigeants vietnamiens ont échangés vendredi 7 janvier avec leurs homologues indiens leurs lettres de félicitations à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Inde (7 janvier 1972 - 2022).

Drapeaux nationaux du Vietnam et de l’Inde. Source: Thedispatch.in

Les présidents vietnamien Nguyên Xuân Phuc et indien Nath Kovind, les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh et indien Narendra Modi, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le vice-président indien et président du Conseil des États indien Venkaiah Naidu et le président de la Chambre du peuple indien Om Birla se sont adressés respectivement leurs félicitations.

Les lettres de félicitations des dirigeants vietnamiens ont été remis par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung à l’ambassadeur d’Inde au Vietnam Pranay Verma qui l’a remis celles des dirigeants indiens.

Dans leurs lettres de félicitations, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur satisfaction devant les relations amicales et traditionnelles en plein épanouissement entre le Vietnam et l’Inde au cours des 50 dernières années.

Ils ont déclaré que le Vietnam et l’Inde sont devenus des amis et des partenaires de confiance et l’adoption par les dirigeants des deux pays de la Vision commune pour la paix, la prospérité et les peuples ont créé de nouvelles forces motrices pour le développement du Partenariat stratégique intégral dans plusieurs domaines, apportant des avantages pratiques aux gouvernements et aux peuples des deux pays.

Les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur satisfaction quant à la coordination et au soutien mutuels vigoureux lors des forums régionaux et internationaux, notamment en 2021 alors que les deux pays étaient tous deux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les dirigeants indiens ont souligné que bien que l’Inde et le Vietnam aient établi des relations diplomatiques en 1972, les deux nations entretiennent des échanges et des liens civilisationnels et culturels depuis des milliers d’années.

Les deux pays poursuivent leur coopération traditionnelle étroite dans leur œuvre de construction et de développement nationaux d’aujourd’hui. L’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique intégral en 2016 manifeste une confiance profonde, des valeurs partagées et des intérêts communs, et affirme leur souhait et leur détermination à renforcer davantage les relations entre les deux pays et les deux peuples.

A cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a échangé sa lettre de félicitations avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar. – VNA