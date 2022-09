Hanoi (VNA) - Une rencontre d’entreprises Vietnam-Inde s’est tenue jeudi 22 septembre à Hanoi, à l’occasion de la visite au Vietnam de 42 entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie Inde-Vietnam (IVCCI).

Vue de la rencontre d’entreprises Vietnam-Inde à Hanoi, le 22 septembre. Photo: VNA

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) Nguyên Quang Vinh a apprécié la visite de travail de la délégation indienne, qui a eu lieu juste avant la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays plus tard cette année.

Pour le Vietnam, l’Inde est toujours un partenaire stratégique dans le commerce et a beaucoup de potentiel de coopération; dans lequel la mécanique et l’ingénierie de production constituent une part importante du commerce bilatéral.

Le président de l’IVCCI, Ajoykant Ruia, a déclaré qu’avec un environnement économique et politique stable, une main-d’œuvre jeune, abondante et hautement qualifiée, le Vietnam est actuellement une destination sûre et fiable.

Les investisseurs indiens s’intéressent vraiment à étendre leurs activités au Vietnam grâce à ses atouts dans les industries de soutien, l’ingénierie mécanique, l’habillement et le textile, et la chaussure et à profiter des incitations des accords de libre-échange signés.

En 2021, le commerce entre le Vietnam et l’Inde a dépassé 13 milliards de dollars. Cette année, les deux gouvernements se sont fixé pour objectif de porter le chiffre à 15 milliards de dollars.

En décembre 2021, l’Inde comptait 313 projets valides avec un capital social total de 910 millions de dollars, se classant au 25e rang sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam. – VNA