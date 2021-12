Hanoi (VNA) – L’exposition "Vietnam - Philippines: Couleurs culturelles" se tient au Musée des Beaux-Arts du Vietnam (Ba Dinh, Hanoï) du 8 au 13 décembre 2021, et ce à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

S’exprimant lors du vernissage, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a déclaré que l’exposition était une opportunité pour le public de mieux comprendre les peuples et les réalisations du Vietnam et des Philippines au fil des ans.

Les œuvres exposées montrent un nouveau regard sur la vie, les gens et les valeurs culturelles exceptionnelles imprégnées des identités traditionnelles et contemporaines des deux pays.



A travers l’objectif des photographes, le public a la possibilité d’admirer la beauté éclatante et unique de ces deux nations, où se trouvent de nombreux patrimoines culturels et naturels reconnus par l’UNESCO.

Outre des photographies, l’exposition présente des produits textiles vietnamiens, des tissus de brocart et des costumes nationaux avec une longue culture de tissage traditionnel. Les textiles sont également une caractéristique culturelle de longue date des Philippines. Dans cette nation insulaire aux centaines d’ethnies, le tissage est un art, une manière d’exprimer l’identité et les caractéristiques traditionnelles de chaque individu ou des générations.



L’exposition est également une activité significative dans les efforts de promotion du développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture et du tourisme. – CPV/VNA