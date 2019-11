Une usine de transformation des fruits congelés au Vietnam. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les Pays-Bas et le Vietnam disposent de conditions favorables pour promouvoir la coopération dans le domaine de l’agriculture, notamment l’agriculture de haute technologie.

C’est ce qu’ont déclaré les délégués lors d’un colloque sur la coopération entre les entreprises agricoles hollandaises et vietnamiennes organisé le 14 novembre à Ho Chi Minh-Ville.

Mme Mirjam Boekestijn, secrétaire de l'Association pour la coopération Vietnam – Pays-Bas dans le secteur agricole, a déclaré que les deux pays avaient le potentiel de promouvoir la coopération dans le secteur agricole grâce à leurs avantages complémentaires.

Le Vietnam a une vaste zone de culture agricole, des conditions naturelles favorables au développement de nombreuses cultures différentes, c'est pourquoi la variété des produits agricoles est abondante. Les Pays-Bas ont des atouts et une expérience dans la production agricole de haute technologie.

Lors du colloque, les entreprises agricoles néerlandaises ont partagé leurs réalisations dans l’agriculture non seulement en investissant dans les technologies de production, mais également en se concentrant sur la construction d'une chaîne de valeur de production complète.

Dinh Minh Hiep, chef du Comité de gestion de la zone de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), a déclaré que l'agriculture high-tech était un domaine prioritaire de l'agriculture urbaine à Ho Chi Minh-Ville et pour développer l'agriculture vietnamienne.

Le point commun de l'agriculture néerlandaise et vietnamienne est le potentiel de développement de groupes de produits de légumes, de fleurs et de fruits. Par conséquent, promouvoir la coopération avec les entreprises agricoles néerlandaises est une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes d’approcher, d’apprendre, de recevoir des technologies et techniques de pointe de production dans l’agriculture. -VNA