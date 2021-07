Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) – À l'invitation du général Phan Van Giang, ministre de la Défense du Vietnam, Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis, effectue les 28 et 29 juillet une visite officielle au Vietnam.

Lors d’un entretien du 29 juillet à Hanoï, les deux ministres ont hautement apprécié les résultats de la coopération dans la défense entre le Vietnam et les États-Unis ces derniers temps ; notamment dans la maîtrise des conséquences de la guerre (recherche des soldats portés disparus, déminage, règlement des conséquences de l’agent orange), le traitement des questions de sécurité non traditionnelles (prévention et contrôle du COVID-19, recherche et sauvetage, aide humanitaire, secours en cas de catastrophes), l’assistance au Vietnam pour rejoindre la force de maintien de la paix des Nations Unies, l’amélioration des capacités d'application du droit maritime, la médecine militaire, la formation.

A cette occasion, le secrétaire américain à la Défense a annoncé le soutien d'équipements pour le contrôle du COVID-19 du Vietnam.

Les deux ministres sont convenus de continuer à promouvoir la coopération, la priorité étant donnée à régler les conséquences de la guerre, à améliorer les capacités d'application du droit maritime, à coopérer en matière de médecine militaire dans la lutte contre le COVID-19, la formation, l'industrie de la défense...

Lloyd Austin s’est convenu de prêter attention à la promotion du projet de décontamination de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa et d'autres projets humanitaires au Vietnam ainsi que de coopérer en matière de médecine militaire dans la lutte contre le COVID-19, le soutien à l'application du droit maritime au Vietnam.



Les deux parties ont également échangé des avis sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, en particulier les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels qui affectaient directement la région, affirmant le rôle central de l’ASEAN dans la promotion de la coopération dans le cadre de la réunion élargie des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM ), afin de maintenir un environnement de paix et de stabilité dans la région et le monde.



Ils ont également partagé leurs points de vue sur l'importance de respecter les droits et intérêts légitimes des États côtiers, de résoudre pacifiquement les différends ainsi que de maintenir un environnement de paix et de stabilité, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).



A l'issue des entretiens, les deux ministres ont assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération dans la recherche, le rasssemblement et l'identification des restes des martyrs vietnamiens, et dans l'échange d'un certain nombre de souvenirs de guerre.



Au cours de la visite, Lloyd Austin va effectuer une visite de courtoisie et rencontrer le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh. - VNA