Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, reçoit l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper. Photo: congthuong.vn

Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, qui a reçu le 21 mars à Hanoi le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper, s'attendait à ce que le diplomate américain crée de nombreuses étapes concrètes pour porter progressivement à une nouvelle hauteur le partenariat de coopération intégrale entre les deux pays.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce coopérera efficacement et sincèrement avec les États-Unis pour atteindre ces objectifs, en particulier dans les domaines où les deux parties disposent de potentiels et partagent des intérêts communs, a-t-il affirmé.

Le Vietnam et les États-Unis sont deux économies complémentaires. Il existe donc un grand potentiel de coopération, non seulement dans l'énergie et le changement climatique, mais également dans d'autres domaines. En particulier, le Vietnam souhaite toujours que les États-Unis soient l'un de ses partenaires les plus importants, a-t-il indiqué.

Rien que dans le domaine de la transition énergétique, le Vietnam fait des efforts pour tenir ses engagements lors de la 26ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP26), mais le Vietnam a besoin de la coopération et du soutien des partenaires, dont les États-Unis, a-t-il dit.

Photo d'illustration : VNA

De son côté, le diplomate américain a fait savoir que son ambassade s'est engagée à travailler et à coopérer avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, et le gouvernement vietnamien, pour rehausser le partenariat intégral entre les deux pays au rang d'un partenariat stratégique.

Les États-Unis souhaitent devenir le partenaire le plus important du Vietnam dans le domaine de la sécurité énergétique, alimentaire et climatique, a dit Marc E.Knapper, ajoutant que c'est un domaine dans lequel le Vietnam peut coopérer avec le gouvernement et le secteur privé américains.

Les États-Unis espèrent que le ministère de l'Industrie et du Commerce facilitera le programme pilote d'accord d'achat direct d'électricité et procédera à la signature d'une lettre d'intention sur l'initiative d'énergie propre, a-t-il précisé.

Il a déclaré que ces méthodes pourrait favoriser la promotion de la transition énergétique du Vietnam ainsi qu'y créer des flux d'investissement dans l'énergie propre.

En particulier, les États-Unis ainsi que nombre de leurs alliés se sont engagés à travailler avec le Vietnam pour s'assurer que le Vietnam dispose d'un soutien financier en termes de technologies, d'expertise et de ressources humaines pour réaliser cet objectif de transition énergétique.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper. Photo: congthuong.vn

A cette occasion, le ministre Nguyên Hông Diên a souhaité voir le Département américain du commerce (DOC) considérer positivement, équitablement et objectivement le miel vietnamien dans la conclusion finale, garantissant le respect des réglementations de l'OMC, visant à harmoniser les intérêts dans le commerce bilatéral et les objectifs communs des deux pays.

Il a également souhaité voir l'ambassadeur américain transmette un message à la secrétaire américaine au Commerce, tout en proposant au DOC d’envisager de garantir le principe de "comparaison équitable" de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) lors du calcul des taux de droit antidumping pour les entreprises vietnamiennes.

Les entreprises vietnamiennes de transformation et d'exportation de miel, même si elles sont de faible envergure, ont fait des efforts pour coopérer et fournir des informations à l'agence d'enquête américaine, a-t-il fait savoir.

Le miel vietnamien est différent de ceux fabriqués par les apiculteurs américains. Par conséquent, il ne cause pas de dommages à l'industrie apicole américaine, a-t-il souligné. -VNA